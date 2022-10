Mircea Lucescu, terifiat de războiul din Ucraina: „Nu e cea mai bună idee să ne întoarcem acum la Liov!”

Mircea Lucescu, tehnicianul lui Dinamo Kiev, a vorbit despre situația tragică din Ucraina.

Mai exact, antrenorul român a povestit despre echipa sa și despre cum s-au pregătit în urma ultimelor bombardamente.

„Vom avea foarte puțin timp să ne recuperăm și să ne deplasăm!”

„(N.r. – Unde erați în timpul ultimelor bombardamente din Ucraina?) Eram pe drum, mergeam de la Liov la Cracovia. Am ajuns în Polonia destul de târziu, dar tot am făcut un antrenament seara, pe terenul de lângă hotel, unde lumina nu era deloc bună. Și ieri am avut un antrenament acolo, dar a fost mai bine.

(N.r. – Credeți că e o idee bună să jucați derby-ul cu Șahtior la Liov?) La început era planificat ca meciul să se joace la Londra. Totul era stabilit. În timpul ultimelor atacuri rusești eram la Liov, iar jucătorii au auzit și au simțit totul. Se tem pentru familiile lor. Nu e cea mai bună idee să ne întoarcem acum la Liov.

Am oferit câteva variante: să jucăm la Varșovia, la Cracovia sau la Liov, dar puțin mai târziu. Luni sau marți, ținând cont că Șahtior a jucat ieri și noi jucăm mâine (n.r. – în cupele europene). Vom avea foarte puțin timp să ne recuperăm și să ne deplasăm și vom avea timp de cel mult un antrenament. Acum așteptăm răspunsul celor de la Șahtior, UAF (Federația Profesionistă de fotbal din Ucraina) și UPL (Liga Profesionistă din Ucraina)”, a declarat Mircea Lucescu, conform celor de la sport.ua.

Dinamo Kiev ocupă locul 8 în campionat, cu 9 puncte după 5 etape.