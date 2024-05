Mircea Rednic așteaptă salariile de la Dinamo: Mi se pare normal să le iau

După Dinamo – UTA, scor 2-0, Mircea Rednic a ținut să-l taxeze din nou pe Răzvan Zăvăleanu. Rednic a dat în judecată Dinamo și cere plata unor salarii restante, în timp administratorul judiciar de la Dinamo spune că acesta nu are de ce să aibă pretenții financiare.

„Ce e pe 14 mai la ora 9? Am eu proces cu Dinamo? Nici nu mai știu. Mi se pare normal să iau acele salarii. E un contract care trebuie respectat. M-a deranjat…

Marele administrator special… Pe vremea mea era limită la salarii, maximum 6.000. Acum văd că se ajunge și la 18.000. Dar nu vreau să vorbesc… A zis că au fost nereguli și că Rednic și-a urmărit interesul. Care au fost neregulile? Că am plătit motorină? Că am plătit oameni ca să avem căldură? Nu aveam nici apă, ne spălam cu apă plată. Am plătit cazare, am plătit cu Iuhasz comisioane pentru jucătorii care au venit. Să spună ce nereguli a făcut Rednic la Dinamo. Eram vai de capul nostru…

Normal că e vorba de orgoliu. Nu e vorba de bani, e vorba de respect. Știi ce m-a deranjat? Nu avut nici curajul să mă cheme să discutăm. Au trimis o notificare pe WhatsApp… Așa se procedează? Îmi trimiți notificare ca ultimului angajat.

Totuși, eu am făcut ceva pentru Dinamo. S-a văzut și azi (n.r- duminică). Și tu să ai un salariu de nesimțit, să iei 6% la un transfer la care nu ai niciun merit și tot tu ieși să vorbești… Tu ești administrator special. Cum de sunt salarii așa mari dacă ești în insolvență?

O să se afle mai multe la un moment dat. Insolvența asta durează cât vrea Zăvăleanu. Și planurile făcute cum au fost făcute…”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă.