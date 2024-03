Mircea Rednic este revoltat după decizia Comisia de Disciplină a FRF: „Ce Dumnezeu, eu cu ce am greșit?”

Comisia de Disciplină a sancționat echipele Dinamo și UTA cu 4 meciuri fără spectatori pe teren propriu, plus 100.000 de lei amendă de fiecare.

„Ce Dumnezeu, eu cu ce am greșit?”, după sancțiunea primită de UTA de la Comisia de Disciplină a FRF

Înaintea meciului direct, jucat pe stadionul „Arcul de Triumf” în ultima etapă a sezonului regulat și câștigat de Dinamo cu 1-0, mai mulți membri din galeria fiecărei echipe s-au bătut atât în afara stadionului, cât și pe teren.

Mai mult, în momentele în care arbitrul se pregătea să fluiere începutul partidei, fanii celor două grupări au început să arunce unii în alții cu torțe.

Antrenorul formațieri arădene, Mircea Rednic, este revoltat și nu păricepe de ce UTA a fost sancționată attâ de dur. „Ce Dumnezeu, eu cu ce am greșit? De când sunt la UTA tot timpul intervine câte ceva și noi nu putem să ne desfășurăm activitatea.

Vorbesc și de schimbarea gazonului, am fost obligați să jucăm 8 meciuri în deplasare, pentru că și alea pe care le-am jucat acasă tot în deplasare au fost.

Am făcut eforturi, am pornit de la zero, s-a format o echipă, ne-am luptat să câștigăm un loc care să ne permită să jucăm mai multe meciuri acasă și acum să primim vestea că următoarele patru meciuri le vom juca fără suporteri.

Pe noul gazon de la Arad avem cinci victorii și un egal, contează foarte mult să jucăm cu suporterii alături. Decizia nu mi se pare corectă, ținând cont că nu noi am organizat meciul.

Poate s-a profitat ca să se dea un exemplu, pentru că fost și acel Rapid – FCSB, în care s-au aruncat torțe și petarde și ce s-a dat de la Comisie?

O amendă mică și s-a închis un sector. De ce tocmai la acest meci s-a luat această decizie drastică?

Nu vreau să intru prea mult în detalii, dar eu am fost acolo la începutul jocului și suporterii noștri au fost provocați pentru că au venit torțele și petardele spre ei din zona suporterilor de la Dinamo”, a declarat Mircea Rednic, în cadrul unei conferința de presă.

UTA a decis să conteste decizia și Rednic este convins că membrii Comisiei de Recurs vor fi indulgenți. „Sunt convins că se va lua altă decizie. Pentru că nu e o decizie corectă, nu e conformă cu realitatea.

Incidentele care au fost acolo s-au făcut, s-au analizat, cei care au greșit trebuie să plătească, cei care au fost prinși, am înțeles că au fost ceva interpelați acolo”, a spus Mircea Rednic.