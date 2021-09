Mircea Rednic i-a făcut praf pe tricolori, înaintea meciului cu Liechtenstein: „Am ajuns rău. Ei să raspundă”

Naţionala României întâlneşte Liechtenstein, duminică, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, în etapa a cincea a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

Mircea Rednic a avut un mesaj extrem dur înaintea meciului pe care România urmează să îl joace împotriva lui Liechtenstein. Tehnicianul cănsideră că bucuria pentru victoria din Islanda ar fi trebuit să fie mai ponderartă.

„Acum am ajuns să ne bucurăm ca am bătut Islanda, deci am ajuns rău. Am intrat în joc, dar avem şanse mici. Bine, noi ne bucurăm că ăia au făcut egal, dar acum şi Armenia are şanse. Ne jucăm până la capăt şansele.

Lui Rădoi trebuie să îi oferim încredere, cei care l-au pus acolo, ei sunt responsabili şi trebuie să raspundă. Eşti tentat şi nu eşti în cărţi. Nu căutăm antrenori cu experienţă, căutăm antrenori tineri cu care se poate colabora”, a declarat Mircea Rednic, pentru Telekom Sport.

Naționala de fotbal a României s-a impus, joi, în Islanda, cu 2-0, în etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

Următoarele partide ale tricolorilor în această lună sunt:

5 septembrie: ROMÂNIA – Liechtenstein, ora 21.45 – Arena Naţională (Bucureşti);

8 septembrie: Macedonia de Nord – ROMÂNIA, ora 21.45 – Tose Proeski Arena (Skopje).

Clasamentul Grupei J: 1. Amenia – 10 puncte, 2. Germania – 9 puncte, 3. Macedonia de Nord – 7 puncte, 4. România – 6 puncte, 5. Islanda – trei puncte, 6. Liechtenstein – niciun punct.