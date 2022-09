Mircea Rednic la Chindia Târgoviște!? Reacția tehnicianului român: „M-a deranjat puțin asta!”

Chindia Târgoviște este singura formație fără victorie în Liga 1 și se află pe ultimul loc. Adi Mihalcea și-a anunțat plecarea de la echipă chiar după eșecul cu U Cluj (0-1).

S-a zvonit că Mircea Rednic ar fi cel care poate prelua clubul dâmbovițean, iar tehnicianul a confirmat discuțiile.

„Am avut o discuție cu cei de la Chindia acum două săptămâni!”

„Încă nu m-am decis dacă revin în fotbalul românesc. Am avut o discuție cu cei de la Chindia acum două săptămâni. Am refuzat între timp alte două oferte din Superliga. Că am tot văzut că vorbesc foşti colegi de-ai mei, dinamovişti…Alții au dat echipa unora şi au retrogradat-o… Nu mă mai grăbesc să iau o decizie pentru că am şi două propuneri din străinătate.

M-a deranjat puțin că discuțiile le-am purtat acum două săptămâni şi s-au întârziat, s-a pierdut timpul şi s-au mai pierdut nişte meciuri. Probabil, însă, că o fi fost decizia corectă, o fi vorba de o clauză de reziliere. Nu vreau să vorbesc mai multe, pentru că echipa are antrenor. Am vrut doar să îi liniştesc pe foştii mei colegi”, a declarat Mircea Redic, pentru Pro Sport.

Ultima dată când a antrenat în România, Mircea Rednic a fost sezonul trecut pe banca celor de la Dinamo.