Mircea Rednic, mesaj pentru jucători: ,,Şansa pe care au avut-o cei de aici, nu cred că o s-o mai prindă”

Mircea Rednic, antrenorul celor de la Dinamo Bucureşti, a reacţionat după meciul încheiat la egalitate cu UTA Arad, scor 2-2.

Golurile partidei din Ştefan cel Mare au fost reuşite de către Gabi Torje, în minutul 7, Deian Sorescu, în minutul 53, din penalty, respectiv David Miculescu, în minutele 63 şi 90+6.

După acest joc, Mircea Rednic a recunoscut că golurile au fost luate pe greşelile jucătorilor săi şi le transmite că mulţi nu vor mai prinde şansa pe care au avut-o la acest meci cu arădenii.

,,Un meci bun. Au avut atitudine bună, am reuşit să înscriem şi am avut ocazii. Au stat bine în teren, nu le-am dat spaţii. Nu am ce să reproşez. Era bine şi pentru Moldoveanu dacă înscria. A avut o poziţie proastă, voia să îl prindă pe Deian. Am avut ocazii şi bară.

Golurile au fost pe greşeli, ne-am relaxat la 2-0. Ăştia ai mei care au intrat erau mai obosiţi. Şansa mai mare pe care au avut-o cei care erau aici de mai mulţi ani nu cred că o s-o mai prindă. Antrenorul se gândeşte şi la rezultate şi la situaţia în care e Dinamo.”, a declarat Mircea Rednic, la finalul jocului cu UTA Arad.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul 15 în Liga 1, unde a acumulat 7 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la UTA Arad au rămas pe locul 7 în Liga 1, cu 17 puncte acumulate din 11 etape disputate.