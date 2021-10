Mircea Rednic nu are liniște la Dinamo! Jucătorii au pornit un nou scandal în Ștefan cel Mare

Tehnicianul în vârstă de 59 de ani pare că este tot mai contestat în vestiarul „câinilor”, astfel că apar tot mai multe informații legate de anumite conflicte interne din tabăra echipei!

Mircea Rednic a fost adus ca un adevărat salvator al clubului din Ștefan cel Mare, însă presiunea locului din clasament și a rezultatelor dezastruoase l-au făcut pe antrenor să recurgă la metode de pregătire spartane pentru dinamoviști. Aceste lucruri pare că nu le-au prins bine jucătorilor, care s-au revoltat împotriva „Puriului”, iar Gabi Torje și Cosmin Matei au fost cei mai vocali fotbaliști în dialogul cu Rednic.

„Nea Mircea nu mai are nicio treabă și nu mai realizează ce facem. Ne sparge pe la antrenamente și alergăm mai rău ca aia la atletism. Băgăm serii după serii de alergări și teste fizice de ne-au sărit capacele. Tactic lucrăm prea puțin, iar când facem tactic nea Mircea ne zăpăcește de tot. Pe unii îi bagă pe un post, iar la meci ei se văd băgați în echipă pe alt post. Ne pune unu’ la unu’ să ne duelăm la unele exerciții, dar ne trezim că scopul este tot pentru condiția fizică.

Facem pe săptămână, în plin sezon, și câte două antrenamente pe zi, chiar și sală, iar la meciuri ajungem lați. Luni am avut un antrenament foarte tare, iar azi (n.r. marți) am avut două. Torje și Matei i-au spus acum câteva zile lui nea Mircea să o lase mai moale, că ne omoară fizic în plin sezon, dar el a răspuns că la Dinamo el este liderul, că noi nu avem niciun lider. Nu ai cu cine să te înțelegi”, s-a plâns un jucător de la Dinamo, pentru ProSport, sub protecția anonimatului.