Mircea Rednic nu și-a iertat jucătorii după neputința arătată cu ultima clasată: „Au plecat antrenori. E rândul lor”

Odată cu eșecul suferit în fața celor de la Academica Clinceni, scor 0-1, Dinamo a ajuns la 15 etape fără victorie în Liga 1.

Ultimul meci câștigat a fost înregistrat în luna august. După 18 runde scurse din campionatul intern, formația din Ștefan cel Mare se află pe locul 15, penultimul, cu doar nouă puncte.

La finalul meciului de la Giurgiu, Mircea Rednic a avut un discurs dur la adresa jucătorilor, pe motivul lipsei de calitate a acestora.

”Fotbalul e pe goluri. Am avut o primă repriză bună, cu situații și nu suntem în stare să înscriem nici cu poarta goală. Am avut 7 cornere în prima repriză, iar ei au avut un singur corner și au înscris. Nu se poate ca, nici măcar la o fază fixă, ei să ajungă singur în careu și nimeni să nu vină să îl marcheze. E greșeală de marcaj. Am jucat, am dominat meciul, dar nu e suficient.

Câte ocazii ne trebuie? 20, ca să înscriem și noi un gol? E lipsă de concentare, poate și de calitate, am ajuns un grup de oameni în care ai 3 situații și nu poți să o bagi în poartă? În repriza a doua ei s-au aparat foarte bine și a fost foarte greu. Eu nu am jucători care să elimine om din joc. Sunt jucători mai mult de fizic, am încercat să îi plimbăm de pe o parte pe alta, dar nu am reușit în fața porții.

A mai scăpat Deian de vreo două ori spre poartă și nu a reușit. Sunt aceiași jucători, nu vreau să dau vina pe nimeni, că toți suntem vinovați când nu avem rezultate, dar poate asta e maxim ce pot ei să dea. Am schimbat, le-am dat posibilitatea să joace, nu ai ce să zici, că nu ai jucat sau că ne-a dominat adversarul.

Sunt tot felul de reproșuri, unul e mai deștept ca altul. Le-am zis să fie pozitivi, trebuie să înțeleagă că, dacă ei nu formează o echipă, va fi foarte greu. Nu e unul mai deștept ca altul, ca și până să vin eu, tot nu au fost rezultate.

Dacă nu joacă pentru echipă, o să fie greu. Dar mai mult eu nu pot. Nu e unul care nu a avut șansa să joace. Le-am dat șansa, dar când intră pe teren, tot șoptesc în stânga și în dreapta. Când intră în teren, nu prea arată.

Ei nu trebuie să fie grupulețe, românii și străinii, pentru că depind unii de alții. Trebuie să rezist, că nu am venit să cedez sau să spun că plec. Nu plec. Ei să înțeleagă că au plecat antrenori și de data asta mai trebuie să plece și ei.

De doi ani sunt unii, aceleași rezultate. Vine rândul să plece și ei. Ce poate să facă antrenorul? Să aducă mingea în fața porții. Păi acolo e vorba de calitate. Acolo, tu driblezi, fentezi? Ai poarta goală și tu dai din alunecare? Scapi singur și tu preiei și vrei să dai golazzo? Unii cred că se mulțumesc că sunt la Dinamo și nu îi mai intresează. Nu, la Dinamo trebuie performanță. Cine nu vrea, trebuie să plece”, a declarat Rednic, după meci.