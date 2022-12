Mircea Rednic revine „în iarbă” din 2023! Ce l-a împiedicat pe tehnician să accepte o ofertă în acest an

Antrenorul Mircea Rednic este liber de contract din 21 decembrie 2021, când i-a fost reziliat contractul cu Dinamo.

Mircea Rednic este pregătit să antreneze în 2023

În timpul scurs de atunci nu a dus lipsă de oferte, dar le-a refuzat pe toate pentru a-și rezolva problemele de sănătate care-l măcinau de mai mult timp.

„Cu antrenoratul, am avut oferte, dar am spus că nu antrenez anul ăsta. Dar, de la anul, sunt disponibil. Am avut trei oferte clare din Liga 1, de aici, de la noi şi o discuţie. Am avut şi din străinătate oferte bune, din punct de vedere financiar.

Dar am spus că anul acesta nu vreau. Mai ales că sunt şi operat. Vreau să-mi fac recuperearea cum trebuie. Mi-am pus proteză la şold.

De câte ori m-am operat la genunchi, ba am amânat, ba am făcut recuperarea în doi peri şi, după aia, m-am mai operat de vreo două ori”, a spus Mircea Rednic, potrivit Orange Sport.