Mircea Sandu a plecat de tot din România: ,,O duce bine acolo! S-a mutat cu familia”

Mircea Sandu, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, s-a mutat definitiv din România, iar acum îşi petrece timpul alături de familie în Franţa.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LPF, a vorbit despre fostul şef de la Federaţie. Acesta a dezvălut că Mircea Sandu s-a mutat la Nisa, iar Franţa este o destinaţie pe care şi acesta o adoră.

,,Mircea Sandu a fost fotbalist mare. Dar ca președinte al Federației a fost cel mai mare în decursul istoriei. Am vorbit cu el. O duc bine acolo. S-a mutat la Nisa cu familia.

În Franța îmi place și mie. Sunt locuri și mai frumoase… Dubaiul îmi place, Canarele. Am mers, dar nu prea mult în ultimul timp. Am avut atâta de muncă, am stat să termin blocurile. O să mă duc acum de sărbători.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.