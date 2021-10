Dumitru Dragomir îi pune la punct pe cei care nu vor să se vaccineze: „Ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conțin?”

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal susține vaccinarea anti-COVID-19 și a criticat reticența pe care românii o au împotriva administrării serului!

Dumitru Dragomir a ținut să facă o comparație între populația din România și cea din alte state și consideră că vaccinarea reprezintă singura cale spre normalitate. „Oracolul din Bălcești” i-a pus la zid pe cei care se plâng că nu știu ce conțin aceste vaccinuri, dar în schimb consumă anumite alimente despre care nu cunosc prea multe informații.

„Vaccinarea mi se pare extraordinar de bună, nu bună, dar e târzie. Dar e bună și acum, toată lumea trebuie să se vaccineze, de la copil până la bătrân. Trebuie să luăm exemplul Americii, Israelului, Franței, Angliei, Italiei, toți care s-au vaccinat le-au scăzut foarte mult numărul îmbolnăviților. Eu m-am vaccinat și am făcut și am trecut și prin boală. Am făcut ambele doze și o fac și pe a treia acum, dar să mai treacă puțin timpul că am numai o lună și jumătate de la a doua doză.

Am făcut o formă destul de nasoală în 2019, când nici nu știau aștia ce boală e. Am venit din Spania, de la meciul Barcelona – Manchester United și atunci m-am internat și în spital, am fost două zile internat.

Știu ce a declarat Gigi Becali. Dar ăia care beau cola și mănâncă parizer știu ce conțin aceste produse? Ei spun că nu știu ce conține vaccinul, păi când beau cola, știu ce conține? Cei care dau declarații antivaccinare sunt niște oameni iresponsabili. Poporul israelian, poporul englez, poporul englez, poporul american vor să-și extermine semenii? Despre ce vorbim? Aici e știință, nu mai sunt leacuri băbești.

Suntem o țară liberă. Așa gândește Becali, ce să-i faci lui Becali? Ca el sunt puțini, să știți. Acum vaccinații nu mai trebuie să meargă nici pe stradă, așa trebuie să le facă. Bineînțeles că antivaccinarea poată să pună sportul în pericol. Cine nu se vaccinează nu are ce să caute nici pe teren, nici în afara lui”, a explicat Dragomir pentru GSP.ro.