Mircea Sandu are cancer pentru a treia oară: „În momentul de față trebuie să fac tratament”

Mircea Sandu nu a scăpat de problemele medicale. Fostul preşedinte al FRF, diagnosticat din nou cu cancer.

„În februarie 2009 mi-am făcut toate analizele, mă îngrășasem un pic, făcusem 100 de kilograme, și am fost la Medlife. Mi-am făcut analizele, ecografie, totul în regulă. În august am venit din vacanță, slăbisem 10 kilograme, am început cu mișcare, hai să mă duc să văd cum stau. Și atunci mi-a descoperit doamna doctor două metastaze la lobul mic al ficatului. Am fost la doctorul Virgil Ionescu, un radiolog excepțional, și mi-am făcut RMN, apoi am ajuns la Supercupa Europei la Monaco. Noi stăteam la Cannes, eram gașcă mare. Prietenii mei de aici de la local (unde are loc interviul, hotelul Irisa), Irina și Daniel, locuiseră mult în Nisa și i-am sunat. „Bă, am o problemă. Vreau să-mi găsiți și mie un doctor.

Am găsit un oncolog extraordinar. A făcut o echipă cu chirurg, radiolog, anestezist și am început tratamentul, chimioterapia și radioterapia. Greu! La început a stat și Liza cu mine, după aia trebuia să fie aici. Eu plecam cu avionul duminica, zburam de la Băneasa cu Blue Air, făceam luni, marți tratamentul, miercuri mă întorceam, joi și vineri mergeam la Federație și tot așa. M-a operat în decembrie. După vreo 7 ore m-am culcat cu Geoană președinte și m-am trezit cu Băsescu președinte.

A fost totul extraordinar de bine, n-am avut nicio problemă, nu dureri. Oamenii și-au făcut treaba perfect. Oncologul, cu tratamentul pe care l-a aplicat, micșorase foarte mult toate mizeriile alea acolo. Am avut pungă, mi-a scos-o după 6 luni. Am mai făcut șase luni de chimioterapie și începând cu iunie 2010 n-am mai făcut tratament, doar mergeam la control. A fost o operație grea, o perioadă grea! Dar cum să mă facă pe mine o tumoare?! Am avut susținerea extraordinară a familiei și am trecut peste„, a declarat Mircea Sandu pentru gsp.ro.

„Duc după mine al treilea cancer. În 2020, m-am dus să fac controlul periodic de rutină. Și, ce credeți? Am descoperit că am o tumoare la plămâni. Mi-au scos-o în iunie 2020. Și, recent, mi-au mai descoperit una. Acum, am cancer la prostată. Trebuie să o rezolv și p-asta!

În momentul de față trebuie să fac tratament. Dimineața iau 12 pastile. La prânz, alte 7. Seara, ceva mai multe, 17 pastile. O să trec eu și peste asta, nu mă doboară pe mine un cancer.

Pfff… Două momente mi-au fost foarte grele în viață. În ’81, când a murit tata. Avea 51 de ani. Și în ’95, când Simona s-a prăpădit la 46 de ani. Greu! A suferit, săraca, șase-șapte ani de zile. Mă gândeam… Mi-e greu să vorbesc despre acest subiect. Îmi ziceam atunci: am doi copii, ce fac eu cu cei doi copii? Dumnezeu așa a făcut de am cunoscut-o pe Liza. Și într-un an ne-am căsătorit. Și de atunci e o mamă bună. Greu de tot mi-a fost… (n.r. începe să plângă)„, a reacţionat fostul preşedinte al FRF.