Mircea Rednic, dezamăgit după eşecul cu Voluntari: ,,Am vrut să filosofăm şi am luat gol”

Mircea Rednic, antrenorul celor de la Dinamo, a reacţionat la finalul meciului de pe arena ,,Anghel Iordănescu”, cu FC Voluntari, încheiat cu o înfrângere, scor 1-2.

Golurile partidei dintre cele două formaţii au fost marcate de către Deian Sorescu, în minutul 5, din pasa lui Gabi Torje, respectiv Vadim Raţă, în minutul 19, din pasa lui Ricardinho, şi Ion Gheorghe, în minutul 65, pentru ilfoveni.

După un nou eşec la Dinamo, Mircea Rednic s-a declarat dezamăgit de greşelile pe care le-au făcut elevii săi în timpul jocului.

,,Dezamăgit, tinând cont de cu am început jocul, am reuşit să înscriem, după care pierdem mingea uşor şi n-am reuşit să blocăm la Ricardo. A doua repriză a fost echilibrată. Am vrut să filosofăm şi am luat gol. Nu a fost uşor, o echipăa bună.

Nu a fost periculos. Au fiat jucatori care au lipsit. Axul central a arătat bine. La fundaşii laterali a fost mai bine. A avut multe contraatacuri, trebua sadam simplu. Ultima pasa am da-o la adversar. Am irosit multe contraatacuri.”, a declarat Mircea Rednic, la finalul jocului cu FC Voluntari.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari a urcat pe locul 4 al Ligii 1, cu 28 de puncte strânse din 16 meciuri. De cealaltă parte, Dinamo Bucureşti a rămas pe locul 15 în Liga 1, cu 8 puncte adunate din 16 etape disputate.