Mirel Rădoi a vorbit despre transferurile la Universitatea Craiova: „Nu stăm grozav!”. Ce are în vedere tehnicianul la noua sa echipă!

Mirel Rădoi a preluat-o pe Universitatea Craiova după ce Laszlo Balint a fost demis. Fostul selecționer a semnat o înțelegere valabilă pe 2 sezoane.

Acesta a susținut o conferință de presă, unde a vorbit despre noua sa echipă. Mai exact, Rădoi a comentat și despre subiectul transferurilor.

„Va trebui să vedem cum se prezintă jucătorii!”

„Nu sunt de acord ca antrenor să aduc eu jucătorii, va trebui ca lucrurile să fie clare. Ambele părţi să fie de acord cu jucătorii propuşi. Acum trebuie să punem toate datele cap la cap să vedem de unde începem, trebuie să vedem ce tip de jucători avem. Fără o evaluare a lotului nu am cum să spun nici măcar poziţiile de care am nevoie, nici câţi jucători. Numeric în momentul de faţă nu stăm grozav, va trebui să am toţi jucătorii la dispoziţie.

Vom vedea cu timpul, după o evaluare lotului de jucători de ce jucători vom avea nevoie. Va trebui să vedem cum se prezintă jucătorii. E o perioadă scurtă până la următorul meci, trebuie să terminăm evaluarea lor pentru a ne da seama ce vrem să jucăm şi ce ne reprezintă”, a spus Mirel Rădoi, în cadrul conferinței de presă.

Cum a comentat Mirel Rădoi numirea sa pe banca Craiovei!

„Trebuie să recunosc că sunt puțin emoționat. Mă bucur sa fiu aici, din punctul meu de vedere este un eveniment. Nici nu o sa auziți cuvinte mărețe de la mine, pentru că am venit să muncesc, să rezolvăm problemele de aici. Dacă n-ar fi probleme, n-aș fi ajuns aici, trebuie să fim sinceri.

Aș vrea să-i mulțumesc lui Laszlo Balint și staff-ului sau. Vom lua lucrurile bune și vom încerca să schimbăm ce n-a mers bine. Nu putem să promitem ceva ce nu avem în mana. Cel mai important test este meciul de joi.

Da, este un vis îndeplinit. Voiam ca la un moment dat să ajung la unele cluburi la care am jucat sau am vrut sa joc”, a declarat Mirel Rădoi în cadrul unei conferințe de presă.