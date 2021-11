Mirel Rădoi, apărat: „Nu văd niciun motiv din lume să nu se continue cu el”

România a făcut egal cu Islanda, scor 0-0, în etapa a noua a campaniei de calificare la Campionatul Mondial din Qatar.

Rezultatul înregistrat pe noul stadion din Ghencea a diminuat considerabil șansele echipei naționale de a termina pe locul doi în grupă și a merge la baraj. Acest fapt a atras critici pentru Mirel Rădoi.

Însă, tehnicianul de pe banca primei reprezentative are parte și de oameni care îi apreciază munca. Unul dintre ei este Narcis Răducan, care speră că actualul selecționer va continua la cârma României.

”Eu tot sper să rămână Mirel Rădoi. La început am fost reticent, ca toată lumea, dar pe parcurs am văzut dezvoltarea lui profesională și echipa a început să joace fotbal, clar a crescut sub îndrumarea lui. Nu văd niciun motiv din lume să nu se continue cu el.

Mi-a plăcut că Rădoi a adus spiritul de la echipa națională de tineret, asta ne dă speranțe pentru anii viitori că vom avea echipă. L-a avantajat faptul că are un profil de tip cu mintea deschisă, tânăr, apropiat de vârsta jucătorilor. Ne-a dat senzația că există o chimie între el și echipă. Iar ușor-ușor mi s-a părut că a găsit cheia pentru a face ca acești băieți să joace”, a declarat Răducan, pentru gsp.ro.