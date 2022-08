Mirel Rădoi laudă viitoarea adversară din Superligă: „E una dintre echipele bune ale campionatului”

Formaţia Universitatea Craiova întâlneşte echipa AFC Hermannstadt, joi, la Mediaş, de la ora 21:00, într-o partidă din cadrul etapei a 8-a a Superligii.

„E una dintre echipele bune ale campionatului”, a spus Mirel Rădoi despre FC Hermannstadt

Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat că ar fi o greşeală ca jucătorii săi să o subestimeze pe FC Hemannstadt, adversara din etapa a 8-a a Superligii de fotbal, din cauza problemelor financiare pe care le are.

„Ar fi cea mai mare greşeală să îi subestimăm din cauza problemelor pe care le au. Pentru că în astfel de momente grele te poţi motiva. Sunt jucători care sunt împreună de foarte mult timp, sunt doar câţiva noi, au continuitate, se cunosc foarte bine şi se pot motiva.

E o echipă care ştie foarte bine ce vrea, atât pe faza de atac, cât şi de apărare. Sunt puţine echipe în România care joacă de maniera asta în România, destul de echilibrat, indiferent de adversarul pe care îl întâlneşte, şi indiferent dacă joacă acasă sau în deplasare.

E una dintre echipele bune ale campionatului şi nu sunt deloc surprins de numărul de puncte adunate de ei”, a spus Rădoi.

Miorel Rădoi apreciază stilul de joc al celor de la FC Hermannstadt

El a afirmat că îi place stilul de joc practicat de Hermannstadt, pentru că nu se observă o diferenţă semnificativă între meciurile disputate cu adversari mai puternici sau mai slabi.

„Întâlnim o echipă care joacă toate meciurile de acasă pe teren neutru, la Mediaş. E o echipă care mie îmi place foarte mult. Acest sistem 4-3-3 pe care îl practică Măldărăşanu şi de care este îndrăgostit, şi toate ideile lui, se regăsesc în acest model de joc.

Au un bloc funcţional destul de agresiv şi în momentul când se apără şi când atacă păstrează aceeaşi formă”, a completat Rădoi.

Mirel Rădoi crede că Universității Craiova îi e foarte greu să ajungă la 100% din capacitate

Tehnicianul echipei craiovene a precizat că îi este greu să evalueze în procente nivelul la care a ajuns echipa sa, având în vedere că nu a avut prea mult timp de pregătire.

„Îmi e greu să evaluez la cât la sută din capacitate suntem, pentru că nu am avut nici măcar un ciclu săptămânal practic. Noi am lucrat pe microcicluri, cu câteva detalii din punct de vedere tactic, am lucrat foarte mult la mental în această perioadă.

De aceea îmi este greu să fac o evaluare în procente şi când ar putea echipa să arate să ajungă la un procentaj cât mai mare. Pentru că din punctul meu de vedere e greu să ajungi la 100%”, a mai spus Mirel Rădoi.