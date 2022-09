Mirel Rădoi sare în apărarea lui Nicușor Bancu după ce fundașul a fost criticat pentru problemele din defensivă: ”Mai are puțin și se lasă de fotbal și noi tot vom continua cu aceeași discuție!”

Bancu a oferit două pase de gol în ultimul meci al naționalei. Fotbalistul este criticat de unii oameni din fotbalul românesc pentru aportul lui defensiv. Mirel Rădoi a sărit în apărarea fotbalistului său.

”Bancu mai are puțin și se lasă de fotbal și noi tot vom continua cu aceeași discuție. Din punctul ăsta de vedere, nu am multe de discutat. Nu știu ce să zic. Înseamnă că noi toți cei care am fost acolo, am fost degeaba.

Din punctul ăsta de vedere, pentru noi, într-un sistem cu cinci îi poate fi mai ușor lui Nicușor pentru că anumite probleme defensive pe care le poate avea pot fi acoperite de un fundaș central. E normal, când vorbim de un jucător într-o linie de patru care este cu calități ofensive, mereu are o problemă defensivă.

E normal ca atunci când urci în atac, zona aia va rămâne liberă. Și noi aveam discuțiile astea cu Nicu și niciodată nu îl opream la echipa națională să nu urce. Trebuia să echilibrăm cu un mijlocaș central defensiv, cu un fundaș central. Discuțiile astea sunt interminabile”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.