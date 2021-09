Mirel Rădoi știe cum îi poate „anestezia” pe nemți! Fotbalistul care poate apărea în următoarele dueluri

Mihai Stoichiță a declarat că actualul fotbalist al celor de la FCSB, Constantin Budescu, poate reprezenta o variantă de luat în calcul pentru selecționer, în vederea următoarelor jocuri din preliminarii!

Constantin Budescu nu a primit telegrama de convocare din partea lui Mirel Rădoi pentru duelurile din luna septembrie, însă transferul la FCSB îl poate aduce pe fotbalist din nou pe radarul echipei naționale. Cu toate acestea, tehnicianul în vârstă de 40 de ani i-a transmis lui Budescu în urmă cu puțină vreme că îl va chema din nou la prima reprezentativă a țării cu condiția ca prestațiile sale în tricoul vicecampioanei României să fie unele convingătoare.

Mihai Stoichiță îl vrea cât mai repede pe Budescu sub tricolor și crede că „Artistul” roș-albaștrilor ar putea ajuta naționala în ultimele patru meciuri din campania de calificare pentru CM 2022. Totodată, oficialul FRF a spus că nu vrea să influențeze deciziile lui Rădoi, cel care este responsabil de toate deciziile în privința convocărilor.

”Nu pot să dau eu soluții la echipa națională, le dă Mirel, dar Budescu, prin valoare, și dacă va juca în jocul care vine, valoare are, îi dă posibilitatea lui Mirel să-l cheme. Mirel decide, el știe ce și cum. Budescu este un jucător de valoare, dar evaloarea momentului o face selecționerul.

Mirel va convoca jucători de care chiar are nevoie. Cred că s-a cam definitivat așa un nucleu. Au fost foarte mulți jucători în ultima vreme, dar acum are un nucleu format, o echipă care are stabilitate. Mai sunt implanturi, e normal, dar ultimele trei meciuri ne dau speranțe”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit Antena Sport.

15 selecții și 5 goluri reprezintă bilanțul lui Constantin Budescu în tricoul echipei naționale a României. Ultima prezență a fotbalistului în lotul tricolorilor a fost în amicalele cu Georgia și Anglia din luna iunie a acestui an.