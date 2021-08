Misiune clară pentru Mamut la FCSB: „Dacă nu va înscrie în două-trei partide, va pleca repede!”

Ultimul atacant adus de Gigi Becali la echipa sa a bifat deja o repriză sub comanda lui Dinu Todoran, în meciul de aseară, încheiat cu victoria roș-albaștrilor împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș!

Ivan Mamut a ajuns săptămâna trecută la FCSB, alături de Andrei Burlacu, de la CS U Craiova. Atacantul bosniac speră să nu aibă aceeași soartă ca a lui Zdenek Ondrasek, plecat de la echipă după doar 110 minute jucate. Deși a fost schimbat la pauza meciului de aseară, Mamut a fost lăudat de Gigi Becali, care s-a declarat mulțumit de prestația fostului jucător al oltenilor.

Cu toate acestea, fostul internațional român, Cristi Dulca, consideră că situația lui Ivan Mamut se poate schimba radical, în cazul în care acesta nu va reușit să marcheze în următoarele partide pentru FCSB. Actualul selecționer al echipei naționale de fotbal feminin a României este de părere că afaceristul din Pipera ar trebui să se hotărască asupra unei echipe ideale și să creeze omogenitate printre elevii lui Todoran.

„Dacă nu va înscrie în două-trei partide, va avea soarta celorlalţi străini, va pleca repede, ceea ce nu e bine. Trebuie să faci o echipă principală pe care să te bazezi, cu care să joci des, să o foloseşti des, dar trebuie să dai încredere jucătorilor la început, să se adapteze”, a declarat Cristi Dulca la LookSport.

„Nu cred că Mamut e ca Ondrasek”

„E mult mai rapid ca Ondrasek. Eu am văzut meciuri cu Mamut şi cred că are calităţi bune. Chiar dacă nu a avut prea multe realizări, are calităţi. Nu cred că Mamut e ca Ondrasek, un jucător necunoscut pentru Gigi.

A fost urmărit la Craiova, i se dă o urmă de încredere. Au fost mulţi jucători străini care au venit la FCSB şi au plecat repede. Jucătorii de atac străini au nevoie de adaptare. Nu poţi să mergi în alt campionat şi să dai trei goluri în primul meci”, a declarat și Dan Alexa pentru sursa citată mai sus.