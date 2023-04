Mititelu s-a dus la vestiare la meciul dintre FCU Craiova cu Petrolul: „A încercat să culeagă informații”

Dragoș Albu, mijlocașul oltenilor, și Nicolo Napoli, antrenorul echipei, au dezvăluit la flash-interviu că Mititelu s-a dus în vestiar.

„Domnul Mititelu a venit la vestiar, discuția a fost foarte pozitivă, ne-a întrebat cum ne-am simțit, de ce mai avem nevoie, atât. A încercat să culeagă informații de la noi, să ne ajute să ne revenim.

Jocul nostru oscilează, ba avem momente bune, ba momente foarte proaste. Trebuie să ne revenim, ăsta este adevărul”, a declarat Dragoș Albu după meci, la Digi Sport.

„Adrian Mititelu a intrat în vestiar, a vorbit, e normal să vorbească. Toți suntem supărați, pentru că nu am putut să obținem un rezultat bun.

Nu am marcat. S-au băgat pe două linii și a fost dificil să înscriem. Am tras de la distanță, dar nu am putut egala. Jucătorii nu sunt roboți, să joace mereu bine.

Nu știu care este problema, trebuie să vorbesc cu jucătorii mei și să vedem de ce nu ne descurcăm după pauzele competiționale”, a declarat Nicolo Napoli supă meciul cu Petrolul.