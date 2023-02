Mititelu visează la play-off și se contrează din nou cu galeria: Gogoașă să-și caute serviciu!

Patronul echipei FCU Craiova, Adrian Mititelu, a declarat, după ce a învins-o pe FC Voluntari cu 2-1, că nu a renunțat la visul de a amerge în play-off.

„Le-am transmis înainte că va fi un meci foarte greu. Am studiat echipa din Voluntari și exact ce am anticipat s-a întâmplat. Trebuie să recunoaștem că am avut și șansă. O parte din ghinionul din turul campionatului s-a recuperat azi. Am demonstrat că putem bate pe oricine. Să știți că Voluntari e o echipă foarte grea, o echipă care se pune pe două rânduri și are contraatacuri periculoase.

Azi am depășit un hop important și am început să cred cu adevărat la calificarea în play-off. Cred că avem 50% șanse! Nu cred că Federația își va permite ca meciul cu Sepsi să nu se rejoace. Ce puteam să fac eu, dacă nu aveam nicio atribuție de organizare? Cred că domnul Răzvan Burleanu va lua piciorul de pe accelerație și va lăsa Comisiile să ia singure deciziile.

Ei sunt noii noștri rivali, după CSU și Rapid. Ăștia sunt rivalii noștri. Acum suntem și cu Sepsi. Refuz să cred că domnul Burleanu acceptă ca Sepsi să meargă așa în play-off. Ei ne pot bate și pe teren, sunt o echipă bună”, a spus Adrian Mititelu.

Finanțatorul lui FCU Craiova a continuat și conflictul cu Andrei Preda, zis „Gogoașă”, liderul Peluzei Sud 1997, după ce ultrașii l-au înjurat și la meciul cu FC Voluntari.

„«Gogoașă» să își caute serviciu, că nu mai primește niciun ban. Să facă vreo afacere că bani nu mai vede. Îi transmi public că nu mai vede niciun franc, poate să mă înjure.

Echipa asta trăiește datorită familiei mele, nu datorită Peluzei. Asta trebuie să știe. Pe «Gogoașă» atât îl duce mintea, să înjure și să jignească. El știe unde îi este locul, tot acolo va ajunge. Lui îi mai merge o săptămână sau două. Apoi trebuie să meargă la muncă”, a transmis Adrian Mititelu.