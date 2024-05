MM Stoica a adus un argument important pentru care Louis Munteanu ar trebui să aleagă FCSB

Mihai Stoica a discutat despre motivele pentru care Louis Munteanu ar trebui să fie tentat pentru transfer. Printre altele, managerul general a făcut o comparație presărată cu ironie la adresa Rapidului, care se luptă pentru Munteanu.

”Eu am zis că va fi licitaţie. Ok. Ce a zis Gigi, dar mă gândeam că e foarte important ce vrea jucătorul. Jucătorul are o poziţie foarte puternică, că mai are un an de contract cu Fiorentina, iar el poate negocia la sânge şi e important unde vrea să se îndrepte.

Vrea să vină la o echipă cu 55.000 de spectatori la meci sau la o echipă antrenată de Neil Lennon, legendă a fotbalului scoţian? Nu fac nicio ironie când spun că stadionul din Giuleşti are locuri cât o peluză din Arena Naţională, nu fac nicio ironie şi să înţeleagă lumea.

Dacă vin 12.000 de spectatori pe Arena Naţională, pare goală. Avem mai mulţi spectatori, doar că nu se văd ca în Giuleşti, dacă sunt 12.000 pe Arena Naţională. Avem cei mai mulţi spectatori la meciuri. Nu ironizez şi nu atac, vorbesc doar despre cifre.

Louis poate alege el. Are de ales dintre o echipă care joacă în preliminariile Champions League şi o echipă care nu este în Europa, dacă are de ales între Rapid şi noi”, a declarat Mihai Stoica, conform .