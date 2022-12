MM Stoica a dat din casă. Gigi Becali, prieten cu Neluțu Varga: ”Trei zile nu am plătit nimic la Cluj!”

CFR Cluj a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FCSB, într-un meci restant din etapa a noua a Superligii.

Partida ar fi trebuit să se dispute în septembrie, dar a fost amânată, cele două echipe fiind angrenate atunci în Conference League. A marcat Janga, în minutul 69.

MM Stoica susține că FCSB a stat 3 zile la Cluj fără să plătească nimic, deoarece au fost musafirii celor de la CFR.

”Noi de câte ori am avut nevoie de ceva de la Cluj… deci noi mergem la Cluj. Am mers acum, am stat 3 zile. Am fost musarii celor de la CFR. Fără să plătim nimic. Este şi relaţia asta pe care lumea nu o ştie”, a spus MM Stoica, la Orange Sport.