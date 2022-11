MM Stoica, dezvăluiri despre antrenorul care a inovat-o pe FCSB: ”Eram obişnuiţi să pierdem, eram nimeni, zero!”

Walter Zenga fost antrenor la FCSB în perioada 2004-2005.

MM Stoica a vorbit despre antrenorul italian.

El spune că fostul jucător de la Inter a reușit să o inoveze pe echipa lui Becali.

”Am lucrat cu Walter Zenga, care a venit şi a fost un inovator în fotbalul românesc. Walter Zenga a venit şi a acordat foarte mare atenţie blocului defensiv, apoi am încercat să câştigăm.

Exact ce spune Pandi. Eram obişnuiţi să pierdem, eram nimeni, zero, în Europa. Cu Walter Zenga am început să câştigăm, am scos ŢSKA, ne-am dus în grupe, ne-am califciat din grupe, am scos Valencia. Uite aşa!”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.