MM Stoica își continuă războiul cu Alexandru Chipciu: „Cea mai mare ipocrizie! L-a huiduit tot stadionul”

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani al celor de la CFR Cluj a marcat în poarta fostei sale echipe, însă MM Stoica a ținut să critice declarațiile date de fotbalist la finalul partidei!

Alexandru Chipciu a punctat în minutul 77, pentru scorul de 3-2, însă nu s-a bucurat pentru reușita sa, în semn de respect pentru fosta sa echipă. Mai mult de atât, Chipciu a mărturisit la finalul duelului că FCSB este adevărata Steaua și a fost mulțumit de felul în care suporterii roș-albaștrii l-au primit pe Arena Națională.

Chipciu este însă contrazis de MM Stoica, care a declarat că fanii l-au huiduit pe jucător. Totodată, managerul general al bucureștenilor crede că este vorba despre ipocrizie în momentul în care fotbaliștii spun că nu se pot bucura atunci când marchează în poarta cluburilor pentru care au activat.

„L-a huiduit tot stadionul, nu cum a zis el. L-au huiduit cu respect, da. Să spui că nu te bucuri când marchezi în poarta fostei echipe… E o ipocrizie ieșită din comun, cea mai mare ipocrizie! Mă bucuram din toată inima când eram la Urziceni și băteam Steaua, voiam să demonstrez că sunt bun. Cum să nu te bucuri după ce dai gol?! Bine, eu l-am văzut că râdea după ce a marcat…”, a declarat Stoica, anunţă telekomsport.ro.

Ce a spus Alexandru Chipciu la finalul jocului cu FCSB

„Ar fi fost cam forțat să mă bucur. Am avut parte de lucruri frumoase la Steaua, am luat multe trofee. Suporterii m-au primit destul de bine. Am fost stelist când eram mic, nu am ascuns niciodată. Sincer, dacă aș fi fost vreodată întrebat de treaba asta cu Steaua şi FCSB, aş fi fost de partea FCSB-ului. Acum și mai mult, datorită atmosferei din seara asta. Cred că FCSB e Steaua”, au fost cuvintele lui Alex Chipciu care l-au enervat pe Stoica.