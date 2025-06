MM Stoica nu exclude ca Elias Charalambous să plece de la FCSB: „Știu că are oferte! Am creat un colectiv mai comunist, ar fi o pierdere”

Jucătorii celor de la FCSB se gândesc deja la grupele Ligii Campionilor. Echipa din Capitală a câștigat un nou titlu în Superligă și va reprezenta România în cupele europene. MM Stoica a vorbit despre contractul lui Elias Charalambous.

Elias Charalambous, la mare căutare. Antrenorul cipriot nu e lipsit de oferte după ce a luat titlul cu FCSB

Antrenorul cipriot e la mare căutare. Elias Charalambous a câștigat al doilea titlu consecutiv cu FCSB și și-a condus echipa până în optimile de finală ale Europa League. Totuși, el nu a semnat încă prelungirea contractului.

Mecanismul de la FCSB funcționează de minune. Elias Charalambous și Mihai Pintilii au reușit să se impună în vestiar, iar echipa pare în cel mai bun moment din ultimii 10 ani. Totuși, în cazul în care antrenorul cipriot ar pleca, lucrurile ar putea lua o turnură proastă.

MM Stoica: „Antrenorul pleacă atunci când vrea și când vrem”

Mihai Stoica e convins că Elias Charalambous va rămâne la FCSB. Oficialul campioanei României a vorbit despre ofertele pe care le are antrenorul cipriot. Mai multe echipe din zona Golfului s-ar fi interesat de serviciile sale.

„Am certitudinea că va prelungi cu noi. (n.r. E reală oferta?) Sunt mai multe oferte. Noi am creat un colectiv mai comunist, care funcționează perfect, și ar fi o mare pierdere. Nu se pune problema să plece, încă nu a semnat, dar va prelungi.

(n.r. Dacă vine Al-Hilal și dă 10 milioane de euro pe sezon, rămâne?)Nu, dar asta nu are legătură cu contractul. Poate să fie semnat și vine Al-Hilal și îl ia. La noi nu e clauză, e gentleman agreement. Antrenorul pleacă atunci când vrea și când vrem.

Îl știm foarte bine și ne dorim foarte mult să continue. Are cum să refuze oferte, pentru că e un om de cuvânt, și-a dat cuvântul. Nu am văzut oferte, dar știu că are, sunt în contact și cu agentul lui.

Gigi a zis că «chiar dacă îl încurc eu, el tot a făcut». Titlurile sunt foarte bune, suporterii sunt mulțumiți, noi suntem fericiți, dar valoarea titlurilor în Europa este ca banii de la Monopoly: dacă nu performezi și în Europa, zero!

Dacă nu te duci măcar în grupele Conference League, dacă tu nu aduci nimic din Europa, ai luat degeaba titlul.”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.