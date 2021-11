FCSB a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, în care a revenit de la 0-1.

După meci, Sorin Cârţu, preşedintele echipei CSU Craiova, a făcut unele declaraţii sarcastice, insinuând că rezultatul era de așteptat. Mihai Stoica, managerul de la FCSB, s-a arătat deranjat de declarația oficialului echipei oltene și i-a dat replica lui Cârţu.

”Au pierdut două deplasări consecutive şi e o echipă care a pierdut puncte faţă de noi şi de CFR, care nu pierde puncte deloc. Va fi un meci foarte interesant pentru cei neutri şi foarte important pentru cei implicaţi. Mi-aş dori să câştigăm împotriva Craiovei lui Cârţu şi acestei U Craiova…

Şi apropo referitor la declaraţile lui… dacă tot el avea impresia că a fost un deja vu pentru el meciul nostru cu Botoşani, ţin să-i amintesc că probabil că nu am pierdut 22 de meciuri cu Botoşani, am câştigat 17, iar din 25 meciuri cu Craiova, am câştigat 18, ţin să îi amintesc asta…”,, a declarat MM Stoica, potrivit Telekom Sport.

Oficialul de la FCSB a vorbit și despre duelul dintre cei doi antrneori, Reghecampf și Petrea.

”Bineînţeles că e un duel interesant, au lucrat împreună, se cunosc foarte bine”, amai spus MM Stoica, potrivit sursei citate.

CSU Craiova a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scor 3-2, de FC Argeş, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1. Meciul CSU Craiova – FCSB este programat duminică, 28 noiembrie, de la ora 20:30.