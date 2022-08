MM Stoica și Nicolae Dică vor să îl împiedice pe Gigi Becali să scape de un jucător: ”Ultimul cuvânt îl are patronul!”

Becali l-a adus în această vară pe fundașul central Bouhenna. Totuși, fotbalistul a intrat în gura patronului, și nu mai este pe placul lui Gigi Becali. MM Stoica spune că el și Dică l-ar dori pe fundaș în continuare la echipă, totuși, ultimul cuvânt îl are Becali.

”Ultimul cuvânt îl are patronul!”

”Bouhenna se antrenează separat. El şi Dumiter s-au antrenat azi separat. Absolut din motive medicale. După meciul cu Chindia, el a acuzat nişte dureri şi de atunci se antrenează separat. Din punctul nostru de vedere, al antrenorilor şi al nostru, celor din staff, există înţelegere (n.r – pentru Bouhenna).

Ultimul cuvânt îl are patronul. Dacă noi reuşim să-l convingem că el ne va putea ajuta, vom încerca. Dacă Gigi e clar chitit să nu mai facă parte din lot… ideea e că a făcut nişte greşeli. Bine că am câştigat cu Chindia, până la urmă, dar cu Rapid am pierdut”, a spus Mihai Stoica pentru Orange Sport.