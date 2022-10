MM Stoica știe cine a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului din partida cu Petrolul: A fost omul meciului!”

FCSB a învins duminică, în deplasare, formaţia Petrolul Ploieşti, scor 2-0, într-un meci al etapei a 13-a din Superligă. Este prima victorie a echipei bucureştene în deplasare din acest sezon. MM Stoica susține că Billel Omrani a fost omul meciului.

”Noi am marcat golul 2 şi am văzut ce se analiza daca a fost penalty la Dawa. Asta înseamna că ori era 2-0, ori 1-1. Jocul din primele 30 de minute a fost extraordinar.

Golul a venit după o peerioadă în care nu am mai ameninţat. O neşansă teribilă a făcut să nu marcăm în primele minute. Am dat de două ori bară. Omrani a fost omul meciului. Pentru mine a fost omul meciului”, a spus MM Stoica, la OrangeSport.

Becali despre Omrani

”Ai văzut, Omrani, dacă are valoare? Şi-a creat repede relaţii de joc. Şi mai are, e la 60% din potenţial. E prieten cu mingea, are valoare. Nu-l trădează mingea”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.