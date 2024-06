MM Stoica, supărat pe evoluția lui Pușcaș: ”Nu joacă la Bari, o echipa slabă din Serie B!”

României a terminat la egalitate cu naționala Liechtensteinului, scor 0-0.

Partida din Ghencea a fost ultimul test al tricolorilor înainte de EURO 2024.

George Pușcaș a nu a avut o evoluție prea bună în meci, iar acest lucru l-a nemulțumit pe MM Stoica.

Oficialul de la FCSB a oferit mai multe declarații după partida României.

”E o mare problemă… că eu am zis că poate am eu ceva cu Puşcaş, dar după am văzut că toţi… Bun, a dat golul care ne a dus la EURO, dar nu joacă la Bari, o echipa slabă din Serie B, erau şanse mari să se ducă în Serie C. Acum chiar nu te obligă nimeni să joci cu el. Probabil o să joace Draguş şi Alibec. Dacă noi trebuie să stăm în Puşcaş atunci e ok”, a răbufnit MM Stoica, în direct, la Orange Sport.