Moarte fulger în fotbalul internațional! Un jucător a fost otrăvit în timp ce se afla în vacanță

Cauza morții fostului fotbalist este otrăvirea, iar principal suspect este chiar vărul acestuia, anunță , Konan se numără printre jucătorii pe care naționala Costei de Fildeș i-a dat de-a lungul anilor către fotbalul mare. Acesta jucat în cea mai mare parte a carierei sale în Africa, câștigând, în 2012, Cupa Campionilor de pe continentul său.

La 32 de ani, Oussou Konan era încă în activitate și evolua în liga secundă saudită. Fotbalistul ivorian a decis să-și petreacă vacanța în orașul său natal, Yopougon și urma să se reîntoarcă la echipă în aceste zile, pentru reunirea de pe 8 ianuarie.

JUST IN :

Former Africa Sports, Espérance and Al Ahly striker Oussou Konan has passed away at age 32 in his hometown in Ivory Coast.

According to some reports, the player was poisoned in his hometown while on a visit. 😒#GTVSports pic.twitter.com/xMtCITR0bq

