Moment de cumpănă în viața lui Eric de Oliveira: „Există riscul să-mi fie amputat piciorul!”

Fostul fotbalist Eric de Oliveira trece prin momente de cumpănă: din cauza problemelor medicale, riscă să-i fie amputat un picior.

„Când mi-am dat seama că nu voi mai putea juca fotbal am intrat în depresie”, spune Eric

Brazilianul cu naționalitate română Eric de Oliveira este golgeterul all time al străinilor care au jucat la noi în țară. A marcat 66 de goluri în 222 de meciuri în perioadele în care a jucat la Gaz Metan Mediaș (de 4 ori), Pandurii Tg. Jiu, Viitorul Constanța (de câte 2 ori) și FC Voluntari.

A renunțat la fotbal în 2021, din cauza unor probleme medicale grave, după care a intrat în depresie. „Mă așteptam să merg la doctor și apoi să revin la fotbal, însă n-a fost așa. Un medic mi-a pus un stent la picior și din momentul ăla eu n-am mai putut să joc!

A fost finalul. Acum, de exemplu, nu pot să fac nici măcar 50 de metri pentru că mă dor picioarele, se umflă. Când mi-am dat seama că nu voi mai putea juca fotbal am intrat în depresie!

Nu mă așteptam atunci! Și așa am început să mă uit ca un disperat la fotbal, ceea ce până acum câțiva ani nu-mi plăcea absolut deloc. Eu nu mai urmărisem un meci de fotbal de nu mai știu când”, a recunoscut Eric într-un interviu pentru gsp.ro.

Eric este măcinat și de faptul că locuiește departe de mama lui, care trăiește în Brazilia

Fostul jucător știe că doar familia îl poate ajuta să iasă din depresie! „Familia a fost pilonul principal care m-a ținut… Soția mea a suferit foarte mult în această perioadă. Mulți pe care-i consideram prieteni au uitat de mine. Mergem înainte, nu e nicio problemă, asta e.

Sunt în depresie și din cauza faptului că locuiesc departe de mama. Ea este în Brazilia. Uneori nici nu-mi vine să-i mai povestesc soției problemele mele pentru că o încarc și pe ea. Inclusiv copiii simt că am probleme… În ultima vreme parcă mi-am mai revenit!

Un lucru care mi-a făcut bine îl reprezintă partidele la care am participat cu cei de la Liga Legendelor. Mulți dintre băieții cu care acum sunt coleg mi-au fost adversari pe vremuri și mă ajută să depănăm amintiri din acele timpuri. Din păcate, mai mult de un minut, două nu pot juca din cauza picioarelor…”, a msi spus el.

Medicii nu au descoperit cauza poentru care lui Eric i se umflă picioarele

Din păcate pentru Eirc, nu i s-a descoperit cauza problemelor medicale pe care le are. „E ciudat că medicii nu știu, îmi spun doar că am o arteră înfundată. Mi-au desfundat-o de trei ori până acum. Apoi mi s-a spus că am tromboflebită, mi se îngroașă sângele și trebuie să iau anticoagulante. Din păcate nu văd rezultate, nicio îmbunătățire.

Am dat o grămadă de bani pe doctori. Plătește, plătește, plătește și eu sunt în starea asta tot mai rea! Am fost la un meci la Slobozia și brusc am simțit probleme și la piciorul drept… Trebuie să merg în străinătate la un control. Să vedem.

Dacă situația de la piciorul meu stâng se agravează în următoarea perioadă există posibilitatea să-mi fie amputat! E greu… Sunt în lumea mea și uneori cred că e mai bine să fiu singur. Merg înainte, încerc să nu mă plâng prea mult. Dumnezeu mi-a dat atâtea, iar dacă acesta este modul prin care trebuie să trec ca să revin, o să trec!”, este convins el.

„Nu mai puteam să dau în minge, să fac ceea ce iubesc”, spune, plin de regrete, Eric

Eric de Oliveira este dezamăgit că a prietenii pe care i-a ajutat în perioada în care juca l-au uitat. „Depresia prin care trec acum e din cauza fotbalului sută la sută! Eu eram Eric, cel mai mare străin din istoria României, și dintr-odată s-a terminat totul.

Nu mai puteam să dau în minge, să fac ceea ce iubesc! Nu pot să mă uit la videourile mele, nu pot să mă uit la meciurile mele. Nu am stare…

Pur și simplu, simt că puteam să mai fiu încă acolo. A fost finalul brusc de carieră și asta a contat. Nu-mi doream să fie cum a fost. Îmi doream un meci de retragere, să vină lumea să mă vadă. Și n-am avut asta… Acum n-aș mai putea sta pe teren, în caz că s-ar gândi cineva la un meci de adio. M-a afectat mult!

În ultima perioadă mi-au venit tot felul de gânduri! Totuși, cred că dacă trebuia să mor… Dumnezeu e clar că are ceva pentru mine… În tot ce se întâmplă acum se vede cine e alături de mine. Eu am ajutat pe toată lumea, unii chiar au uitat. Niciodată n-am ajutat cu intenția de a primi ceva înapoi”, dezvăluie brazilianul cu naționalitate română.

„Cel mai mult acum îmi doresc să nu-mi pierd piciorul!”, recunoaște Eric

Marea dorință a lui Eric este să stea mai mult alături de familia mea din Brazilia. „Am fost în decembrie 2021, după patru ani. Când am ajuns acolo, exact pe aeroport am aflat că a murit o mătușă. Între timp l-am pierdut pe tata, două surori de-ale lui, prietenul meu cel mai bun, apoi încă o soră din partea mamei, apoi un unchi…

Toate astea m-au afectat! Mi-am pierdut prietenii, familia. Am simțit că m-am îndepărtat de cei de acolo. Acum încerc să o ajut pe mama să vină de tot aici, în România. Momentan mi-e foarte greu pentru că nu pot să merg acolo.

Cel mai mult acum îmi doresc să nu-mi pierd piciorul! Am dureri mari de tot, insuportabile, abia adorm pe la cinci dimineața… În fiecare zi, aceleași probleme. În ultima perioadă am ajuns de două ori la spital, în iunie anul trecut a fost cel mai grav, când am avut un blocaj renal. S-a rezolvat cu o operație. Apoi am ajuns iar prin octombrie”, își amintește el.

Eric nu poate să revadă meciurile pe care le-a jucat de-a lungul timpului

Eric de Oliveira este convins că și la cei 37 de ani pe care i-a împlinit pe 5 decembrier are fi făcut față cerințelor din Superligă.

„Copiii mei au crescut și sunt trist că nu pot să mă mai vadă jucând. Ei știu de mine doar din auzite și îmi mai arată golurile mele, dar eu fug… Nu pot să le văd! Dacă nu aveam problemele de sănătate jucam și acum. Nu vedeți ce fotbal avem? Și gras, așa cum m-au făcut toată lumea, tot jucam!

Cu Pandurii, Gaz și Viitorul am evoluat în Europa League. Nu am fost un jucător oarecare, chiar am făcut multe! Am rămas în istorie cu Pandurii în Europa League, am rămas în istorie cu Gazul jucând meciuri importante cu Mainz, apoi chiar și la Farul am câștigat două trofee interne. Am fost iubit la Constanța. Toate cluburile mi-au fost dragi”, recunoaște el.

Eric ar fi vrut să joace în România la o echipă cu suporteri mulți, care să-i scandeze numele

Brazilianul spune că marele regret este că nu a prins un transfer la o echipă mare din România. „La naționala României, de exemplu, nu depindea doar de mine. Dacă mă voiau, cu siguranță eu eram acolo.

E clar că-mi doream un transfer la Dinamo, la Rapid, poate chiar și la U Cluj. Eu mi-am dorit mereu să joc pentru galerie, să dau goluri, să-mi strige numele. Nu mă visam Cristiano Ronaldo, să joc la Real Madrid, să câștig Balonul de Aur, am vrut doar să mă bucur de fotbal!

Acum sunt implicat la ACS Mediaș, clubul nou creat, unde îi ajut pe copiii de aici, o grupă under 17. Din când în când mai merg la echipa mare, la jocurile din Liga 4.

Am spus că niciodată n-aș vrea să fiu antrenor, pentru că eu am grijă deja de doi copii acasă și mi-ar fi greu să am grijă de 30 la stadion. Totuși, în ultima vreme, parcă m-am răzgândit și mă tentează o carieră de tehnician”, a încheiat el.