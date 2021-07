Momente emoționante pentru un tricolor! Va juca împotriva țării în care s-a născut

Naționala olimpică a României va juca astăzi, de la ora 14.00, în compania Coreei de Sud, în al doilea meci din grupa B de la Jocurile Olimpice!

Elevii lui Mirel Rădoi au pornit cu un rezultat pozitiv în cadrul întrecerii de la Tokyo, astfel că succesul contra Hondurasului i-au adus pe tricolori la doar un pas de calificarea în sferturi. Astfel, pentru a obține accederea în următoarea fază a competiției, România are nevoie de o victorie în duelul de astăzi.

Confruntarea contra Coreei de Sud va fi una cu totul și cu totul specială pentru Marco Dulca, cel care s-a născut în acea țară. Acest lucru s-a întâmplat deoarece tatăl său, Cristi, fost internațional al primei reprezentative a României, evolua la acea vreme pentru formația Pohang Steels.

„El a fost conceput, practic, tot în Asia (n.r. – râde). Eram în Turcia cu Mirela în vacanță. Eram după Campionatul Mondial din 1998 și nea Mircea Lucescu ne-a luat bilete să mergem în vacanță, pentru că eu veneam după o lună de stat în cantonament. Apoi am prins contractul în Coreea și acolo s-a născut Marco. M-am bucurat că s-a născut acolo pentru că erau condiții extraordinare la spital. Personalul medical s-a purtat foarte frumos. Era o premieră pentru ei să se nască un european acolo. Au dus și flori în salon.

Am mers la Consulat să-i fac certificat de naștere, iar pe certificat scria Republica Socialistă România și eram în 1999. Mi-au spus că nu au altul. Când ne-am întors în țară acel certificat nu era valabil și a trebuit să obțin altul. A durat aproape un an în care Marco n-a fost înregistrat.

N-am vrut să-i cerem cetățenie pentru că în Coreea armata era obligatorie și se făcea doi ani și ar fi trebuit să facă armata. Mai târziu l-am întrebat dacă ar fi vrut cetățenie și mi-a spus că nu, pentru că vrea să joace pentru naționala României și că nu vrea altă națională.

Eu cred că Marco are calitățile coreenilor. Are disciplina, ambiția și concentrarea pe care ei o au. Eu am jucat acolo și pot spune că sunt foarte ambițioși, agresivi, aleargă mult și sunt foarte disciplinați. Faptul că au pierdut cu Noua Zeelandă îi va face să se sacrifice și să dea totul. Dar sunt convins că Mirel și cei din staff știu să gestioneze partida. Eu am încredere în ei și chiar dacă nu au venit toți jucătorii, la cum s-au comportat și la imn și la finalul meciului cu Honduras s-a văzut că știu să formeze o echipă.

Asta în condiții foarte grele, pentru că programul lor este doar masă, cameră, antrenamente. N-au voie deloc să iasă, nici măcar în fața hotelului. În plus este fusul orar, umiditatea cu care coreenii sunt obișnuiți…”, și-a amintit Cristi Dulca, potrivit Prosport.