VIDEO | Elevii lui Rădoi știu cum pot obține al doilea succes la JO: „Atitudinea bate talentul!”

România a învins naționala Hondurasului, scor 1-0, în primul meci de la Jocurile Olimpice din această vară!

Tricolorii au pornit cu dreptul în competiția de la Tokyo, iar primele trei puncte i-au ambiționat și mai tare pe elevii lui Mirel Rădoi. După ce au trecut la limită de Honduras, pentru Marius Marin&co urmează confruntarea de mâine, contra Coreei de Sud, urmând ca pe data de 28 iulie să întâlnească Noua Zeelandă.

Căpitanul echipei naționale olimpice a României, Marius Marin, a prefațat întâlnirea de mâine și consideră că atitudinea va fi cea care va face diferența în finalul partidei. Mijlocașul celor de la Pisa a vorbit și despre confruntarea cu Honduras și a dezvăluit ce mesaj le-a transmis colegilor săi în ultimele 30 de minute ale duelului.

„Este un meci foarte greu cu Coreea de Sud, a pierdut cu Noua Zeelandă, dar au controlat jocul. Trebuie să arătăm atitudine pe teren și sacrificiu. Coreea de Sud aleargă mult, pasează mult, dat atitudinea bate talentul.

(n.r. despre duelul cu Honduras) A fost prima dată când am jucat fundaș central, dar nu mai contează aici unde joc, și în poartă aș juca. E cea mai frumoasă experiență, nu te mai gândești la rolul în care joci, vrei doar să faci performanță.

A fost o partidă de sacrificiu, asta s-a văzut. În repriza a doua, am căzut puțin fizic. E vorba despre pregătire, cei din Honduras aveau două săptămâni de pregătire în plus. În ultimele 30 de minute, am strigat la toată lumea că trebuie să obținem victoria” a spus Marius Marin, într-un interviu pentru FRF.

Clasamentul Grupei B: