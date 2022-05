Momentul de emoție trăit de o legendă a Craiovei la meciul cu FCSB: „Mi s-a ridicat părul pe mine numai când am privit”

Unul dintre componenții Craiovei Maxima a fost invitat să dea lovitura de start la partida din weekendul trecut împotriva roș-albaștrilor.

Grigore Ciupitu a fost impresionat de atmosfera din tribunele fostului „Central”, acolo unde a scris istorie alături de coechipierii săi de la acea vreme. Universitatea Craiova a fost prima echipă din România care a ajuns în semifinalele unei cupe europene. În sezonul 1982-83, oltenii pierdeau accesul în ultimul act în detrimentul Benficăi Lisabona. Emoțiile l-au cuprins pe fostul mijlocaș atunci când a fost ovaționat la scenă deschisă de fanii fideli ai alb-albaștrilor.

„S-a ridicat părul pe mine numai când am privit. Când am ajuns în mijlocul arenei, a fost așa ceva ce nu poate fi descris. A fost extraordinar, inimaginabil. Am prins lovitura de începere a jocului la acest meci extreordinar. Au fost 30 de mii de oameni. Pot să spun că am făcut așa o paralelă între cei 50 de mii de oameni care veneau la calificările noastre. Am avut mai multe emoții la jocul asta decât la Lisabona”, a mărturisit fostul fotbalist pentru Play Sport.

Ciupitu speră ca Universitatea să își recapete gloria de odinioară. Titlul aproape că a devenit o fata Morgana în Bănie. Ultimul a fost cucerit în 1991.

„Ca antrenor, despre Reghecampf am o impresie bună. A demonstrat ca are calitate. A câștigat și cu FCSB, a câștigat și prin Golf. Dar la Craiova… este așa un parcurs în care a avut niște opinteli. De ce? Nu știu..Părerea mea este că încă nu s-a ajuns la un nivel al jucătorilor, al lotului Universității, să atace campionatul. Să sperăm că Sorin Cârțu va face în așa fel… Trebuie să îți faci un lot și să ataci marea performanță”, a mai punctat Ciupitu.