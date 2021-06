Motivul despărţirii dintre Reghecampf şi Anamaria Prodan! Femeia care le-ar fi distrus căsnicia

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf au ajuns la divorţ, după cum chiar antrenorul de fotbal a mărturisit în cursul zilei de azi.

După ce s-a produs ruptura, Reghecampf s-a rezumat doar l-a faptul că vor divorţa şi că nu vrea să vorbească despre subiect, pentrr că este ceva familial.

Imediat cum a fost anunţată separarea, noi detalii au ieşit la iveală despre acest caz. Tot mai multe indicii din ultimii ani duc la faptul că Laurenţiu Reghecampf ar avea o relaţie extraconjugală cu o tânără din Bucureşti.

Potrivit apropiaţilor fostului cuplu, antrenirul ar avea o amantă căreia i-ar fi făcut un cadou foarte scump, mai exact un salon de înfrumuseţare prin zona Dorobanţi, după cum informează Playsport.

Primele informaţii despre despărţire au apărut în anturajul lui Gigi Becali, afacerist care s-a certat cu anamria prodan din cauza transferului lui Dennis Man la Parma.

,,Așa cum și Reghe știe de ea și de Alexa. Doar că fiecare s-a făcut că se uită în altă parte și și-a văzut de treabă, continuând să pozeze într-un cuplu fericit. Cine a crezut aia că Ana i-a dat ditamai palma lui Alexa și a fost strict profesional? Acolo a fost gelozie toată ziua, toată lumea știe povestea. El a venit la meci cu iubita lui, o blondă sexy, iar Ana a luat-o razna și l-a lovit. Reghe știe toate lucrurile astea, toți știm, dar fiecare își vede de familia lui, nu se bagă nimeni.”, spuneau apropiaţii lui Gigi Becali în urmă cu ceva timp.

În luna aprilie, Anamaria Prodan a avut o ieşire destul de nervoasă la o presupusă amantă a lui Laurenţiu Reghecampf.

,,Habar nu am cine e. Nici eu, nici Reghe. 8 ani! Și eu murisem? Hai să fim serioși. Ne-am distrat toți. Ia să vedem ce mai avem? Gură de aur asta înțeleg că vrea să câștige și ea o pâine. Firește, nu de la familia mea, dar săracele ce să facă dacă nu le place munca. E ușor să stai toată viața în pat cu picioarele deschise, dar cred că devine plictisitor și umilitor în timp. Nici măcar un sfert de șansă în 3.000.000.000 de miliarde. Noi suntem o familie de vis! Am pornit singuri pe vremea când nimeni nu a crezut în noi.Nimeni nu ne-a ajutat măcar o secundă în viața sau în meserie. Am muncit amândoi pe brânci, ne-am sfătuit secundă de secundă, am pus cărămidă peste cărămidă de asta nu datoram nimic nimănui! Am construit singurei un imperiu de care suntem super mulțumiți!”, a declarat Anamaria Prodan, pentru ProSport, în aprilie.