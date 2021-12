Reghe și staff-ul său, trași la răspundere de oficialii Craiovei: „Întrebați zona tehnică. Echipa e mult sub așteptări!”

Oltenii continuă criza, astfel că nu au mai reușit să câștige de cinci meciuri în Liga 1 și au căzut pe locul 5 în clasament, la o distanță uriașă față de liderul CFR Cluj!

Elevii lui Laurențiu Reghecampf sunt departe de principalul obiectiv al sezonului, iar Marcel Popescu a ținut să arunce săgeți spre banca tehnică a echipei, după parcursul modest din ultima perioadă. Oficialul Craiovei a declarat că staff-ul tehnic ar trebui întrebat cu privire la forma slabă din momentul de față și nu înțelege cum un club, cu cele mai bune condiții, nu se poate ridica la nivelul așteptărilor.

„Sper să câştigăm cele două meciuri rămase, dar întrebarea trebuie pusă la conferinţa de presă în zona tehnică. Eu v-am spus din punct de vedere al adminstrativului, pentru că nu este posibil ca un club organizat exemplar, ca un club care nu are niciun fel de probleme şi poate fi dat drept exemplu în fotbalul românesc, să aibă o echipă mult sub aşteptările suporterilor şi mult sub condiţiile pe care le oferă clubul.

Ca şi voi, ca şi toţi care aşteptau multe de la noi şi le-am oferit puţine, sper să se termine un an prost şi să înceapă un 2022 care să însemne altceva pentru echipa de fotbal Universitatea Craiova. Una e să te gândeşti la titlu, alta e să poţi să-l câştigi. Eu sunt optimist în general, dar sunt şi realist şi cu cât distanţa creşte, cu atât şansele de a câştiga titlul sunt mai mici.

În schimb, va fi o semifinală interesantă de Cupa României, fiindcă posibilii adversari rămaşi sunt surprize în acest sezon. La ce am văzut până acum, CFR Cluj este, din punctul meu de vedere, 80 % campioana României şi anul acesta. Dar să nu le dăm titlul din iarnă, competiţia continuă. Ca să luăm titlul, trebuie să se întâmple de un miracol, în primul rând în cele 9 etape luăm măcar 25 de puncte şi în play-off să avem acelaşi parcurs. Aşa, şansele devin reale. Acum doi ani nimeni nu dădea nicio şansă Universităţii Craiova şi au fost manevre de culise care au împiedicat Universitatea Craiova să ia campionatul atunci” a declarat Marcel Popescu, citat de Pro Sport.