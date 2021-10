Motivul pentru care Gigi Becali a decis să rămână departe de FCSB: „Vreau altceva cu viaţa mea!”

Gigi Becali vrea să fie doar o amintire a personajului care se făcea mereu remarcat în spațiul public prin declarațiile sale!

În anul 2015, “roș-albaștrii” reușeau să ridice pentru ultima dată trofeul Ligii 1 deasupra capului. Cu Costel Gâlcă pe bancă, FCSB zdrobea totul în acel sezon, reușind să cucerească tripla istorică, prin câștigarea titlului, Cupei României și Cupei Ligii României. Acum, la mai bine de șase ani distanță de la ultima performanță a bucureștenilor, afaceristul din Pipera își dorește mai mult decât orice să dețină din nou supremația în fotbalul românesc.

Cu toate acestea, Becali vrea să fie mai puțin implicat la FCSB, astfel că își pune toată baza în Edi Iordănescu. Întrebat despre motivul pentru care a hotărât să nu se mai ducă la jocurile echipei sale, patronul roș-albaștrilor a mărturisit că mersul la Biserică l-a determinat să renunțe la vechile obiceiuri din viața sa.

„Nu pot merge dimineaţa la biserică, la Liturghie, şi seara să te duci la distracţie de fotbal. E o afacere pe care am făcut-o eu şi o continui. Vreau altceva cu viaţa mea acum, am 64 de ani şi vreau altceva cu viaţa mea. Şi nu mai vreau să mă duc la fotbal”, a spus Gigi Becali, potrivit AntenaSport.

Gigi Becali vrea să se retragă la o mănăstire

„El are de gând să se retragă la mănăstire, de fapt asta însemnă viața lui: biserica, familia, FCSB-ul. Dar, mai încolo, spre bătrânețe, e una dintre plăcerile lui. Dar e devreme, încă mai are fete de măritat, e mai tânăr decât mine. Asta cu retragerea e probabilă, el nu face altceva decât rugăciuni, biserică și slujbe. Dar oricum el e retras, iese mai puțin la televizor, nu mai are cheful ăla, dar FCSB-ul rămâne inima lui, rămâne una dintre plăcerile lui, în afară de familie și biserică. FCSB e o a treia plăcere!”, spunea în urmă cu ceva vreme Giovanni Becali, la PRO X.