Motivul pentru care Mario Camora a declinat oferta venită pe adresa sa: „Îmi ofereau dublu decât la CFR”

Căpitanul campioanei României este cel mai longeviv jucător din lotul ardelenilor.

Portughezul a ajuns în Gruia în 2011 și a prins astfel și perioada în care trupa pregătită de Dan Petrescu evolua în grupele Ligii Campionilor. Totuși cinci ani mai târziu a fost la un pas să lase Clujul pentru o variantă mult mai bănoasă. Pe atunci, clujneii erau în insolvență și nu contau în lupta la titlu. APOEL Nicosia l-a dorit atunci pe fotbalistul de 35 de ani.

„Îmi asum și nu-mi pare rău deloc că am rămas la CFR. Am pierdut atunci vreo 6 – 7 luni, plus niște bonusuri, în jur de 175 de mii de euro. Am avut ofertă clară. Mai mult de dublu ca bani. Am avut o discuție cu domnul Mureșan. Președintele de la Apoel mă suna de 2-3 ori pe zi. Ei jucau atunci în Champions League. Îmi ofereau mai mult de dublu decât la CFR Cluj. Am renunțat la 7000 de euro pe lună pentru a rămâne la CFR Cluj”, a povestit fundașul cum au stat lucrurile la vremea respectivă pentru Play Sport.

Camora a explicat aspectul care a contat cel mai mult în luarea deciziei de a continua la CFR Cluj.

„În primul rând am făcut-o pentru familie. Pentru că nu era momentul să plecăm din Cluj. Am simțit că putem să revenim. Acest club mi-a dat totul. Mi-a dat șansa să joc în Champions League. Am discutat cu familia. Nu îmi pare rău, mă bucur că am rămas la CFR Cluj.

Sper să mă mai lase picioarele să joc. Mă simt bine fizic, nu am fost un juctor cu accidentări grave și mă bucur pentru asta. Voi mai avea doi ani și, dacă se poate, încă unul. Încercăm. Dar ca să mă plimb pe teren, nu o să fac niciodată asta!”, a dezvăluit Camora momentul în care are de gând să agațe ghetele în cui.