Motivul pentru care Ongenda a refuzat-o pe FCSB: „A spus clar că nu vrea să se ducă acolo”

Francezul a fost dorit la vicecampioana României după venirea ca antrenor a lui Edi Iordănescu, însă fotbalistul nu a dorit să meargă la FCSB.

Dacă mulți au crezut că mijlocașul s-a speriat de atmosfera din tăbara roș-albaștrilor și de presiunea pe care o pune Gigi Becali la echipă, Marius Croitoru a explicat felul în care a gândit Hervin. Jucătorul de 26 de ani a dorit să rămână la FC Botoșani pentru că are o relație specială cu Marius Croitoru, antrenorul moldovenilor, în ciuda salariului tentant pe care i-l oferea FCSB.

„Băiatul a fost foarte fair-play, a spus clar că nu vrea să se ducă. Niciodată nu a folosit asemenea cuvinte (n.r. circul de la FCSB). Am fost de față când a avut loc discuția cu cineva de la clubul care l-a ofertat. A spus că nu se pune problema banilor. A fost o ofertă cu mult peste ceea ce reprezintă Liga 1. A refuzat, a spus doar că vrea să rămână la Botoșani cu mine, până la sfârșitul contractului.

Când am venit antrenor la Botoșani, mi s-a explicat clar ce înseamnă bugetul echipei. Atunci când vine o ofertă pentru oricare jucător, o ofertă bună din toate punctele de vedere, niciodată nu m-am opus.Nu văd de ce m-aș opune, pentru că, dacă m-aș opune, am pierde din două puncte de vedere, jucătorul și-ar pierde încrederea în noi, iar noi am pierde din buget”, a precizat Marius Croitoru la Digi Sport.

Ongenda a ajuns la Botoșani în vara lui 2018 și după un scurt periplu pe la Chievo, fotbalistul a revenit în Liga 1, tot la moldoveni. El are 12 goluri în 94 de meciuri jucate pentru formația patronată de Valeriu Iftime. 650.000 este cota de piață a jucătorului ofensiv pe siteurile de specialitate.

