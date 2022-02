Motivul pentru care Paul Iacob a refuzat să semneze în această perioadă de mercato cu FCSB

Paul Iacob (25 de ani), căpitanul celor de la Chindia Târgovişte, a fost foarte aproape de o mutare la FCSB în această iarnă, însă negocierule au intrat în impas în acest moment.

Gigi Becali, patronul ,,roş-albaştrilor” era dispus să achite şi o sumă de bani pentru serviciile jucătorului, dar Mihai Stoica, managerul general al echipei, a anunţat deja că mutarea a picat după ce a ajuns în spaţiul public informaţia că jucătorul este dorit la FCSB.

Însă, motivul pentru care mutarea a picat, ar fi altul. Paul Iacob ar fi refuzat să semneze acum cu FCSB, pentru că la vară rămâne liber de contract şi ar putea să încaseze bani la semnătură, scrie ProSport. Gigi Becali i-ar fi oferit lui Paul Iacob în acest moment un salariu de 12.000 de euro, mai notează sursa citată.

FCSB, pistă închisă pentru Paul Iacob: ,,Nu mai are rost să discutăm! Nu vreau licitaţii”

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, s-a arătat foarte deranjat de faptul că mutarea a apărut în spaţiul public. Acesta spune că echipa ,,roş-albastră” nu va intra cu niciun club în licitaţie pentru fotbalistul Chindiei şi îi va transmite agentului jucătorului că mutarea nu mai este interesantă pentru FCSB.

,,Da, s-a discutat despre Paul Iacob, dar nu cred că mai are niciun rost să discutăm că suntem interesaţi. Nu s-a aflat de la mine. Nu are talia lui Dawa, dar e interesant. Gică l-a dat la Târgovişte, asta poate fi o problemă. El nu a jucat fundaş central, provenea din mijlocaş defensiv. Repet… Mi-a plăcut cum a jucat, la meciul cu FC Argeş are şi el o parte de vină la golul lui Işfan.

M-a deranjat că a apărut că-l vrem, că nu vreau licitaţii. Pentru mine, cel mai bun fundaş central din România e Planic, nu că l-am adus eu sau l-am văzut eu. Avea viteză, avea joc aerian, nu avea pasă lungă. Doar că lui Gigi nu i-a plăcut. Mulţi din fotbal zic că nu le-a plăcut. Mi-a plăcut, l-am văzut bun, aşa l-am văzut eu. În Israel el a jucat senzaţional şi e cotat bine acolo.

Căutăm alţii, nu e problemă. O să mă întâlnesc cu Lucian Marinescu, agentul lui Iacob, şi o să-i spun că nu… Sunt alte echipe în vară care caută, când devine liber”, a declarat Mihai Stoica, pentru Telekom Sport.

Paul Iacob este unul dintre jucătorii de bază ai trupei lui Emil Săndoi. Fundașul central a ajuns la Chindia în vara lui 2020, sub formă de împrumut de la Farul. Un an mai târziu, Iacob a fost transferat definitiv de formația din Târgoviște, într-o afacere în urma căreia Marian Aioani a ajuns sub comanda lui Gică Hagi.