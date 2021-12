Motivul plecării lui Mircea Rednic de la Dinamo! Cine a avut ultimul cuvânt de spus

Antrenorul în vârstă de 59 de ani a fost dat afară în urmă cu doar câteva momente, iar în locul său a fost numit Flavius Stoican, care are misiunea de a salva clubul de la retrogradare în acest sezon!

„Câinii” sunt penultimii în Liga 1, astfel că bilanțul negativ din actuala stagiune au adus-o din nou pe Dinamo într-o situație critică. Venit ca o adevărată gură de oxigen în „Groapă”, Mircea Rednic nu a avut impactul așteptat, iar conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile sale, la o zi după ultimul meci din acest an.

Potrivit informațiilor Telekom Sport, Iuliu Mureșan ar fi hotărât înlăturarea „Puriului” după doar câteva luni de la numirea în funcție. Rezultatele slabe au cântărit semnificativ în decizia luată de conducător, care s-a arătat nemulţumit în repetate rânduri de parcursul slab al echipei, dar și de jucătorii veniți în Ștefan cel Mare la cerința lui Rednic.

„Eu o spun de vreo 3 ani. Dinamo este în moarte clinică. Cu toate acestea, Dinamo are cel mai potrivit antrenor în momentul de față. Mircea Rednic este cel mai bun tehnician alături de care am lucrat. Eu am mai spus-o.

Rednic este singura soluție de a salva clubul de la retrogradare. Dar ce să facă și el? Să pierzi trei meciuri la ultima fază, nu mai e de el. Antrenorul te pregătește până în fața porții, iar mai departe depinde de calitatea jucătorilor. Gândiți-vă unde era acum Dinamo dacă nu pierdea punctele alea în final.”, spunea zilele trecute Cristi Borcea, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.