„Mulțumesc clubului pentru că m-a lăsat în Liga 1!”. Prima plecare după FCSB-Voluntari 4-0. Tânărul jucător care spune stop din vară

FC Voluntari a suferit cea mai dureroasă înfrângere, în deplasare, cu FCSB (0-4). Eșecul a bulversat întreaga trupă a lui Liviu Ciobotariu. Se pare că un tânăr de perspectivă, cel mai valoros membru al echipei, va pleca de la vară.

Mai exact, Ion Gheorghe, în vârstă de 22 de ani, a declarat că va părăsi echipa ilfoveană la vară. Deși se află în ultimele 6 luni de contract și a purtat deja discuții cu conducerea Voluntarului, se pare că tânărul jucător vrea o nouă experineță.

„Îmi doresc să am parte de o nouă provocare!”

„În vară îmi expiră contractul. Au fost discuții cu cei de la Voluntari, n-am ajuns la niciun consens. Contractul meu expiră și vreau să mulțumesc clubului pentru că m-a lăsat în Liga 1. Îmi doresc să am parte de o nouă provocare, am patru ani aici, simt nevoia de o schimbare, am spus asta și conducerii.

Nu știu dacă are vreo legătură cu faptul că n-am jucat în ultima perioadă, trebuie să întrebați conducerea. Eu mi-am făcut treaba la fel ca înainte. Acum că suntem în play-off, poate că antrenorul vrea să-și contureze lotul pentru următorul sezon. Sincer, mi-aș dori să fac pasul afară. Cu asta încep, mai târziu vom vedea”, a declarat Ion Gheorghe la finalul meciului.

Astfel, Ion Gheorghe traversează unul dintre cele mai slabe sezoane la FC Voluntari, deși el susține că a muncit la fel de mult ca în anii precedenți.

Potrivit Transfermarkt, cota lui Ion Gheorghe este de 1,3 milioane de euro.