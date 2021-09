Mureșan, supărat că a fost sărit din schemă: „Decât asta, mai bine plec și îi las pe alții”

Mircea Rednic ar urma să o preia pe Dinamo în pauza competițională destintă echipelor naționale din octombrie.

Iuliu Mureșan s-a arătat indignat de faptul că nu a participat și el la discuțiile cu tehnicianul de 59 de ani. Acestea au fost purtate de Nicolae Badea, omul care este implicat din umbră la club.

Administratorul special de la Dinamo a declarat că a aflat din presă de faptul că Rednic este dat ca sigur pe banca tehnică a ”câinilor”, dar a atras atenția că, din postura în care se află, numai el are dreptul să semneze contractul sau orice alte documente care necesită o semnătură.

”Eu nu am participat la discuții cu Rednic, deci nu pot să confirm negocierile. Am aflat din presă. Normal ar fi să particip. Vă mai spun că orice contract trebuie să-l semnez eu, sunt singura persoană care poate face asta. Nici nu-mi pot delega semnătura, așa e la insolvență.

Așa e stilul la clubul ăsta. Eu îmi fac treaba, iar lucrurile la final stau în pixul meu. Atât timp cât eu semnez orice, nu știu cum m-ar putea scoate cineva pe mine. Nu are voie să semneze nimeni în locul meu, deci n-am cum să fiu scos!

Nu pot spune că nu am fost consultat, la niște discuții pe care le-am avut ne-am pus întrebarea dacă ar trebui să continuăm cu Bonetti și am făcut o listă de înlocuitori pe care era în top 3 și Mircea Rednic. Nu pot spune că nu am știut, dar ulterior, când au avut loc o discuție sau două, nu am fost solicitat.

„(n.r. dacă ar refuza să semneze numirea lui Rednic) Nu, nu. Decât să fac ceva împotriva clubului unde sunt, mai bine plec și îi las pe alții. Nu-mi stă în caracter, sunt pozitiv, vreau să fac bine”, a spus azi Mureșan, pentru gsp.ro.