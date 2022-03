Mutarea câștigătoare cu care Dușan Uhrin a evitat înfrângerea în meciul cu Sepsi: „Nu am pregătit asta înainte”

Antrenorul lui Dinamo l-a trimis pe vârful Irobiso în poziție de fundaș central în ultimul sfert de oră al confruntării după accidentările lui Jovanovic și Patriche.

Mișcare a fost una inspirată pentru că defensiva roș-albilor a evitat primirea unui gol, sinonim cu a patra înfrângere la rând în campionat. Nigerianul venit de la Gaz Metan a făcut un henț pe final de meci la marginea careului și s-a ales cu un avertisment în urma gestului său.

„Am început foarte prost ambele reprize, Eșanu ne-a salvat. El și Irobiso au fost cei mai buni jucători de la noi. Am început să avem și mai multe probleme odată cu apariția accidentărilor, chiar dacă și noi ne-am creat câteva situații de a marca. Oricum, trebuie să începem să jucăm mai bine.

Patriche și Jovanovic au avut probleme fizice, trebuia să-i schimb. Giafer, la fel, n-a putut să joace decât 70 de minute. Nici el nu e OK fizic. Am doar două săptămâni de când sunt aici, nu e de ajuns, credeți-mă! Apar probleme, pentru că jucătorii nu sunt bine pregătiți fizic. Sunt mulțumit de evoluția lui Irobiso, nu am pregătit asta înainte, dar nu aveam alte soluții. Am fost forțat de accidentările fundașilor centrali”, a fost caracterizarea făcută meciului de tehnicianul ceh după ultimul fluier din Ștefan cel Mare.

Eșanu a revenit în poarta lui Dinamo după gafele comise de Cristiano în disputa din debutul play-out-ului cu Rapid. Goalkeeperul este conștient că el și coechipierii săi vor trebui să treacă printr-un baraj pentru a rămâne în prima divizie.

„Un meci foarte greu, contra unei echipe care merita, dacă nu făcea atâtea rezultate de egalitate, să fie în play-off. Au condiții foarte bune și ne bucurăm că am reușit să scoatem un rezultat bun împotriva lor. Pentru mine este o rușine să ne salvăm așa, dar, dacă altfel nu am fi putut, mă bucur că reușim așa.

Nu e rezolvat 100%, dar putem spune că e mai bine pentru că nu mai jucăm cu presiunea aceasta că ar fi putut Clinceniul să ne depășească. Într-un meci direct se pot întâmpla multe. Oricine poate bate pe oricine. Sunt foarte puține meciuri”, a comentat și fotbalistul de 22 de ani.