Mutu a ajuns la capătul răbdării: „Sper ca FC U Craiova să nu fie defavorizată pentru că deranjează!”

Antrenorul oltenilor a reclamat faptul că echipa sa este dezavantajată de deciziile arbitrilor și cere cât mai repede adoptarea arbitrajului video!

La conferința de presă dinaintea partidei din această seară, contra Farului, Adrian Mutu a ținut să evidențieze faptul că FC U Craiova este una dintre cele mai neîndreptățite formații din Liga 1. Totodată, „Briliantul” a scos în evidență și problema programării meciurilor, explicând diferența de zile libere între olteni și adversara directă din această rundă.

”A fost o eroare extraordinar de mare, se vedea clar la golul pe care l-am dat. Era minutul 61 și mai aveam jumătate de oră ca să întoarcem rezultatul în favoarea noastră. Am avea nevoie de VAR, am lua și o mare parte din presiune de pe umerii arbitrilor , greșeala e omenească, dar și noi ne punem la bătaie reputația, jobul, munca din atâtea săptămâni.

Plus că am avut doar 3 zile de odihnă, în timp ce Farul are 3 zile în plus. Asta nu mi se pare correct. Nu e corect, și sper ca FC U Craiova să nu fie una dintre echipele defavorizate pentru că deranjează. Jucăm frumos, vrem doar respect așa cum și noi ne respectăm adversarii”, a declarat Adrian Mutu, la conferința de presă dinaintea meciului.