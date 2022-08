Mutu dezamăgește fanii după ce Rapidul a ajuns lider în campionat: „Avem timp sezoanele viitoare să ne batem la titlu”

Adrian Mutu a făcut declarații după victoria cu 2-1 în fața celor de la FC Argeș.

„A fost un meci dificil, mai ales în prima repriză. O echipă care se apără bine, care a închis bine spațiile până la gol. Am avut un portar bun, vreau să îl felicit, cred că în momentul actual e cel mai bun portar din țară. Pe ansamblu m-au mulțumit. Știu ce calități are Toni (n.r. Sefer), are un stâng extraordinar. Îl încurajez să dea la poartă și uneori îl cert că nu se apropie mai mult de poartă. Avea nevoie pentru moralul lui, se antrenează foarte bine. A fost un meci bun al nostru, am făcut și puțin spectacol, că să zic așa.

Aș fi vrut să judece altfel acea fază (n.r. despre eliminarea lui Dragoș Grigore), un jucător de calibrul lui. Dar e bine că a intervenit până la urmă și l-a oprit pe Isfan. Obiectivul nostru principal rămâne play-off-ul. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Nu ne comparăm cu nicio echipă, noi avem parcursul nostru. Nu vrem să ne facem iluzii. Avem un parcurs sănătos, avem timp sezoanele viitoare să ne batem la titlu. Vreau și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să fim atenți și concentrați.

(n.r. despre faptul că l-a schimbat pe Ciobanu după doar 20 de minute, din cauza eliminării lui Dragoș Grigore) Ciobi intrase foarte, foarte bine, chiar mi-a plăcut. A trebuit să o fac, îmi pare rău pentru el, dar a înțeles că trebuia sacrificat.

(n.r. despre meciul de etapa viitoare cu Petrolul) Știu că este un public cald, frumos. Abia așteptăm să jucăm. Ne așteaptă o atmosferă încinsă, dar sperăm să scoatem maximum din acest meci”, a spus Adrian Mutu după victoria cu FC Argeș.