Mutu, plusuri și minusuri pentru postul de selecționer: „Știe ce înseamnă naționala, dar n-are experiență!”

Numele „Briliantului” este tot mai vehiculat pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi pe banca primei reprezentative, după refuzurile lui Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu!

Adrian Mutu este liber de contract după despărțirea de FC U Craiova, iar numirea sa în funcția de selecționer pare că este mai aproape ca niciodată. Alegerea celor de la FRF a fost însă aspru criticată de către oamenii din fotbalul românesc, iar fostul internațional, Dorin Goian, și-a expus și el punctul de vedere referitor la varianta reprezentată de fostul decar al tricolorilor.

„Trebuie să sperăm din nou la calificări. Şi lipsa selecţionerului e tot pe fondul că nivelul nu e foarte bun. Eu am fost cu Adi Mutu şi coechipier, şi adversar ca jucător, şi colegi la cursurile UEFA Pro. Am văzut antrenamente conduse de Adi Mutu, ştiu ce gândeşte.

Am văzut antrenamente foarte ok, mentalitatea o are, ştie ce înseamnă echipa naţională, dar este un antrenor cu nu prea multă experienţă. Trebuie să îl susţinem pe noul selecţioner, oricare ar fi el. Trebuie să fim conştienţi că munca unui antrenor e grea”, a spus Dorin Goian, potrivit Antena Sport.