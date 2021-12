Propunere inedită la naţională! Cu cine ar putea face Mutu cuplu pe banca primei reprezentative

După ce Dan Petrescu a refuzat echipa naţională de fotbal a României, Adrian Mutu se află acum în pole-position pentru preluarea postului.

Lucian Sânmărtean, fost mare fotbalist român, are încredere în Adrian Mutu, dar are o propunere inedită. Acesta şi-ar dori ca ,,Briliantul ”să facă cuplu cu Victor Piţurcă, pentru flerul pe care îl are fostul tehnician de la CS U Craiova.

,,Singurele soluţii care au mai rămas sunt Mutu şi Edi Iordănescu,dacă ar fi să-l parafarazez pe Mihai Bendeac, care a lăsat o scrisoare interesantă pentru Dan Petrescu, în care îl scoate îm evidenţă. Probabil că Dan Petrescu a analzat foarte bine, nu cred că evorba de bani, Petrescu e un antrenor bogat. Este un antrenor care a livrat peste tot pe unde a fost, cu experienţă, care produce rezultate. Şi eu îl vedeam ca o soluţie viabilă pentru echipa naţională. Din moment ce a refuzat, ne rămân Mutu şi Iordănescu.

Pe Mutu l-am avut antrenor la Voluntari. A reuşit foarte uşor să se impună. La U21 a fost o echipă foaret bine organizată. Este soluţia care vine cumva natural. Dacă şi lui Mirel i s-a oferit posibilitatea. Mutu e soluţia care s-ar putea să ne surprindă. S-ar putea să aibă rezultate bune. L-aş vedea în spatele lui, ca un director tehnic cum se spune, pe un antrenor cu mare experienţă. În ultima discuţie cu cei de la Federaţie, eu propunea Mutu cu ,,nea Piţi”, fiindcă Mutu e ambiţios, iar nea Piţi are un simţ de a califica echipele naţionale cum nu am văzut la niciun selecţioner. E cel mai bun pe care naţionala l-a avut. Vedem cum se vor dezvolta aceste soluţii.”, a declarat Lucian Sânmărtean, pentru Eurosport.