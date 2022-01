Nadia Comăneci, petrecere în stil mare de Revelion! Invitată de gală la Las Vegas: „A fost de neuitat”

La cumpăna dintre ani, Nadia Comăneci a fost prezentă la o petrecere privată a unui artist muzical în mare vogă în momentul actual.

Evenimentul a avut loc în superbul Las Vegas. Cea mai bună gimnastă din istorie a fost povestit că a fost mai întâi la concertul artistului, după care s-au deplasat la party organizat de acesta.

Totuși, ”Zeița de la Montreal” nu a vrut să divulge numele vedetei din domeniul muzical. Dar se pare că ar fi vorba de celebrul Bruno Mars, conform ProSport.

”A fost un Revelion fantastic. Am dansat până la 3 dimineața. Despre gazdă pot să vă spun că este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Nu am permisiunea să-I divulg numele. Întâi am fost la concertul lui, apoi la party. A fost o petrecere de neuitat”, a declarat Nadia, pentru sursa citată.

Nadia Comăneci este stabilită de foarte mulți ani în Statele Unite ale Americii. Acolo s-a căsătorit, în 1996, cu Bart Conner, și el un fost gimnast, medaliat cu aur. Cei doi soți au un băiat de 15 ani, Dylan Paul Conner.